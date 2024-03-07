Агент Кучаева: Константин перешёл в «Пари НН» только из‑за малого игрового времени в ЦСКА

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы российского полузащитника Константина Кучаева, объяснил, почему в минувшее зимнее трансферное окно его клиент перешёл из московского ЦСКА в стан нижегородского «Пари Нижний Новгород».

«Кучаев перешёл в «Пари Нижний Новгород» только из‑за малого игрового времени в ЦСКА? Да. Были ли какие‑то другие варианты? Мы пошли в клуб, руководство которого было очень заинтересовано в Косте. Главный тренер Сергей Николаевич Юран лично проявлял заинтересованность. Мы пошли туда, где нас очень ждали», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Напомним, о трансфере Кучаева нижегородцы объявили 22 февраля. Стороны подписали контракт до конца текущего сезона. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.