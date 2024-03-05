Кучаев: недостаток мотивации в сборной — неправда. Никто не выходит на матчи с пофигизмом

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев считает, что проблем с мотивацией в сборной России нет.

«Мне кажется, мнение, что игроки сборной России выходят на матчи без мотивации, — это неправда. Все футболисты, с кем я общался, выходят на матчи с желанием выиграть и сыграть свою лучший матч. Нет такого, что кто-то выходит на матчи без вовлечения в игру и с пофигизмом», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека из ЦСКА нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.