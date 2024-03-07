Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Славия»: хозяева забили два гола в конце первого тайма

«Милан» — «Славия»: хозяева забили два гола в конце первого тайма
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречаются итальянский «Милан» и чешская «Славия». Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Халилом Мелером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
2-й тайм
3 : 1
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Жиру – 34'     1:1 Доудера – 36'     2:1 Рейндерс – 44'     3:1 Лофтус-Чик – 45+1'    
Удаления: нет / Диуф – 26'

На 44-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс вновь вывел свою команду вперёд. Спустя две минуты Рубен Лофтус-Чик сделал счёт 3:1. Отметим, что «Славия» с 26-й минуты играет вдесятером.

Напомним, «Милану» пришлось выступить на стадии 1/16 финала Лиги Европы, где подопечные Стефано Пиоли встречались с французским «Ренном». В первом матче, который состоялся в Милане, «россонери» одержали крупную победу со счётом 3:0. В ответной игре сильнее оказались представители Лиги 1 (3:2), однако этого не хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

Пражская «Славия» в раунде 1/16 финала турнира участия не принимала.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android