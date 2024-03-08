Клопп высказался о разгромной победе «Ливерпуля» в матче со «Спартой» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой». Встреча прошла в Праге на стадионе «ЭПЕТ Арена – Летна» и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 5:1.

«Спарта» рисковала, мы её за это наказывали. В другие моменты мы забивали замечательные голы, у нас были хорошие моменты в игре. Этот матч не был лёгкой прогулкой, нам пришлось много работать, но лёгкой игры мы не ждали, и её не было. Но это был хороший результат, и сейчас мы летим домой, восстанавливаемся и через семь дней встречаемся снова», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Ответный матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 14 марта, начало – в 23:00 мск.

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