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Клопп высказался о разгромной победе «Ливерпуля» в матче со «Спартой» в Лиге Европы

Клопп высказался о разгромной победе «Ливерпуля» в матче со «Спартой» в Лиге Европы
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал разгромную победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со «Спартой». Встреча прошла в Праге на стадионе «ЭПЕТ Арена – Летна» и завершилась победой «Ливерпуля» со счётом 5:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 1-й матч
07 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 5
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Мак Аллистер – 6'     0:2 Нуньес – 25'     0:3 Нуньес – 45+3'     1:3 Брэдли – 46'     1:4 Диас – 53'     1:5 Собослаи – 90+4'    

«Спарта» рисковала, мы её за это наказывали. В другие моменты мы забивали замечательные голы, у нас были хорошие моменты в игре. Этот матч не был лёгкой прогулкой, нам пришлось много работать, но лёгкой игры мы не ждали, и её не было. Но это был хороший результат, и сейчас мы летим домой, восстанавливаемся и через семь дней встречаемся снова», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Ответный матч состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 14 марта, начало – в 23:00 мск.

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