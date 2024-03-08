Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 28-го тура АПЛ сезона-2023/2024

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Завтра, 9 марта, матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» стартует 28-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

9 марта, суббота:

«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон», 15:30 мск;

«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед», 18:00 мск;

«Вулверхэмптон» — «Фулхэм», 18:00 мск;

«Кристал Пэлас» — «Лутон Таун», 18:00 мск.

10 марта, воскресенье:

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм», 16:00 мск;

«Вест Хэм» — «Бёрнли», 17:00 мск;

«Брайтон» — «Ноттингем Форест», 17:00 мск;

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити», 18:45 мск.

11 марта, понедельник:

«Челси» — «Ньюкасл», 23:00 мск.

На текущий момент турнирную таблицу английской Премьер-лиги возглавляет «Ливерпуль», набравший 63 очка в 27 играх. Второе место занимает «Манчестер Сити», заработавший 62 очка. На третьей строчке расположился «Арсенал», который набрал 61 очко.