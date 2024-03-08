Лина Якупова рассказала, ощущает ли себя секс-символом российского женского футбола

Футболистка женской команды «Зенита» и сборной России Лина Якупова ответила на вопрос, ощущает ли себя секс-символом российского женского футбола.

«Ощущаю ли я себя секс-символом российского женского футбола? Ну, я даже об этом не задумывалась на самом деле. Я не думаю об этом. Ну, приятно. Внимания очень много на самом деле, от болельщиков, от мужчин. У меня в социальных сетях очень много подписчиков-мужчин. И очень много, правда, внимания», — сказала Якупова в выпуске YouTube-канала «СБГ Шоу».

Лине Якуповой 33 года, за «Зенит» универсальная футболистка, способная выступать в полузащите и нападении, играет с 2021-го. В сборной России Лина дебютировала 8 июня 2018 года в отборочном матче чемпионата мира с Англией.