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ЦСКА обратился к болельщикам команды после победы над «Крыльями Советов»

ЦСКА обратился к болельщикам команды после победы над «Крыльями Советов»
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Московский ЦСКА обратился к болельщикам команды после победы армейцев над самарскими «Крыльями Советов» в 20-м туре РПЛ (2:0), который прошёл сегодня, 8 марта, в Самаре.

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку на стадионе и у экранов», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА, опубликованное в официальном телеграм-канале клуба после окончания матча.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Роша – 3'     0:2 Роша – 49'    

Напомним, победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» принёс дубль защитника Виллиана Роши. Бразильский футболист сумел дважды поразить ворота самарцев после подач с угловых.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Ростовом» 12 марта. Встреча пройдёт в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России на стадионе армейцев. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.

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