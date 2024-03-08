ЦСКА обратился к болельщикам команды после победы над «Крыльями Советов»

Московский ЦСКА обратился к болельщикам команды после победы армейцев над самарскими «Крыльями Советов» в 20-м туре РПЛ (2:0), который прошёл сегодня, 8 марта, в Самаре.

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку на стадионе и у экранов», — гласит сообщение пресс-службы ЦСКА, опубликованное в официальном телеграм-канале клуба после окончания матча.

Напомним, победу ЦСКА в матче с «Крыльями Советов» принёс дубль защитника Виллиана Роши. Бразильский футболист сумел дважды поразить ворота самарцев после подач с угловых.

В следующем матче ЦСКА сыграет с «Ростовом» 12 марта. Встреча пройдёт в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России на стадионе армейцев. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.