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Игрок «Краснодара» Никита Кривцов покрасил волосы в розовый цвет

Игрок «Краснодара» Никита Кривцов покрасил волосы в розовый цвет
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прибыл на матч 20-го тура чемпионата России, в котором «быки» сыграют с «Ростовом», с розовым цветом волос. Видео прибытия команды опубликовала пресс-служба клуба.

Видео доступно в сообществе «Краснодара» «ВКонтакте»

Матч «Ростова» и «Краснодара» начнётся сегодня, 8 марта, в 18:30 по московскому времени. Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Ивича набрала 39 очков за 19 матчей. «Ростов» находится на 10-й строчке, заработав 24 очка.

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