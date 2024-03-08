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Крылья Советов — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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Крылья Советов — ЦСКА, прямая онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ, где смотреть, 8 марта 2024

ЦСКА и «Крылья» бьются за топ-5, а «Краснодар» гостит у «Ростова». 20-й тур РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
«Крылья Советов» — «ЦСКА»
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Сегодня, 8 марта, состоятся две встречи 20-го тура РПЛ. «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА, а «Ростов» примет «Краснодар». Мы проведём онлайн этих матчей, поэтому давайте следить вместе.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Самарцы и москвичи сейчас идут вровень – у них по 29 очков. Сейчас «Крылья Советов» и ЦСКА борются за попадание в топ-5, на что-то более в краткосрочной перспективе внушительное рассчитывать сложно. Интересно, что заруба клубов в первом круге запомнилась многим: тогда сыграли 2:2, а армейцы по ходу матча в меньшинстве оформили камбэк.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Важнейшая вывеска тура. Неделю назад «Ростов» разделался с «Крыльями Советов» (2:0), а теперь может лишить очков одного из претендентов на титул. С учётом того, что «Краснодар» упустил победу над «Рубином» в прошлом туре на последних минутах (1:1), охотно верится, что с командой Владимира Ивича это может произойти снова. А «Зенит» тем временем дышит в спину.

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