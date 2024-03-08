Червиченко: если «Краснодар» уйдёт в депрессию, то мы потеряли вариант с новым чемпионом

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (2:1).

«Ростов» стартанул после перерыва в РПЛ по-чемпионски: забивает и играет хорошо. Я думал, что у них будут проблемы. Казалось, что Казарцев немного поддушивает «Краснодар». Но я параллельно с матчем смотрел в телеграм-канал Федотова — все решения абсолютно верные. Получается, что всё по делу.

Теперь «Краснодар» должен ментально пережить предыдущую ничью и поражение от «Ростова». Если они смогут, то будут цепляться. Если уйдут в депрессию, то всё — мы потеряли вариант с новым чемпионом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.