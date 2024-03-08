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Червиченко: если «Краснодар» уйдёт в депрессию, то мы потеряли вариант с новым чемпионом

Червиченко: если «Краснодар» уйдёт в депрессию, то мы потеряли вариант с новым чемпионом
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Ростов» стартанул после перерыва в РПЛ по-чемпионски: забивает и играет хорошо. Я думал, что у них будут проблемы. Казалось, что Казарцев немного поддушивает «Краснодар». Но я параллельно с матчем смотрел в телеграм-канал Федотова — все решения абсолютно верные. Получается, что всё по делу.

Теперь «Краснодар» должен ментально пережить предыдущую ничью и поражение от «Ростова». Если они смогут, то будут цепляться. Если уйдут в депрессию, то всё — мы потеряли вариант с новым чемпионом», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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