Экс-игрок сборной Бразилии Марсиньо рассказал, как оказался в «Родине»

27-летний экс-защитник сборной Бразилии Марсиньо прокомментировал переход в московскую «Родину» из кипрского «Пафоса».

«Как вы знаете, я игрок «Пафоса», а это команда — часть LF Group, которой владеет Сергей Ломакин. Они предложили вариант с «Родиной», я сразу согласился. Для меня самое важное сейчас играть в футбол, и неважно где. Я готов показать, на что я способен. Хотел бы поблагодарить LF Group и Сергея Ломакина за доверие, возможность играть за «Родину» и всё, что делали для меня. Это очень амбициозная команда, и в ней работают очень серьёзные люди.

Моей мечтой было всегда играть за границей. Я всегда знал, что российский рынок очень важен для футбольного мира. На сборах мы играли против команд РПЛ, и я понял, какой уровень у них. Также у меня много друзей, кто выступает тут: Келлвен и Мойзес из «ЦСКА», Лукас Фассон из «Локомотива», Фернандо Костанца из «Крыльев Советов». Они очень сильные игроки», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний Марсиньо является воспитанником футбольного клуба «Ботафого», за который он дебютировал в профессиональном футболе. Также бразилец выступал за клубы «Атлетико Паранаэнсе», «Баия», и «Америка Минейро». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

Московская «Родина» после 21 сыгранного тура Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.