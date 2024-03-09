Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Таавун — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок сборной Бразилии Марсиньо рассказал, как оказался в «Родине»

Экс-игрок сборной Бразилии Марсиньо рассказал, как оказался в «Родине»
Аудио-версия:
Комментарии

27-летний экс-защитник сборной Бразилии Марсиньо прокомментировал переход в московскую «Родину» из кипрского «Пафоса».

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Шинник
Ярославль
Не начался
Родина
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как вы знаете, я игрок «Пафоса», а это команда — часть LF Group, которой владеет Сергей Ломакин. Они предложили вариант с «Родиной», я сразу согласился. Для меня самое важное сейчас играть в футбол, и неважно где. Я готов показать, на что я способен. Хотел бы поблагодарить LF Group и Сергея Ломакина за доверие, возможность играть за «Родину» и всё, что делали для меня. Это очень амбициозная команда, и в ней работают очень серьёзные люди.

Моей мечтой было всегда играть за границей. Я всегда знал, что российский рынок очень важен для футбольного мира. На сборах мы играли против команд РПЛ, и я понял, какой уровень у них. Также у меня много друзей, кто выступает тут: Келлвен и Мойзес из «ЦСКА», Лукас Фассон из «Локомотива», Фернандо Костанца из «Крыльев Советов». Они очень сильные игроки», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний Марсиньо является воспитанником футбольного клуба «Ботафого», за который он дебютировал в профессиональном футболе. Также бразилец выступал за клубы «Атлетико Паранаэнсе», «Баия», и «Америка Минейро». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

Московская «Родина» после 21 сыгранного тура Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Родина» объявила о переходе экс-игрока сборной Бразилии
Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android