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«Родина» объявила о переходе экс-игрока сборной Бразилии

«Родина» объявила о переходе экс-игрока сборной Бразилии
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Футбольный клуб «Родина» объявил в своём телеграм-канале о переходе бывшего защитника кипрского «Пафоса» и сборной Бразилии Марсиньо. Крайний защитник стал третьим бразильцем в нынешнем составе московского клуба.

В октябре 2019 года Марсиньо вызывался на товарищеские матчи с Нигерией и Сенегалом за основную сборную Бразилии.

27-летний Марсиньо является воспитанником футбольного клуба «Ботафого», за который он дебютировал в профессиональном футболе. Также бразилец выступал за клубы «Атлетико Паранаэнсе», «Баия», и «Америка Минейро». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

Московская «Родина» после 20 сыгранных туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.

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