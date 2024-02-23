«Родина» объявила о переходе экс-игрока сборной Бразилии

Футбольный клуб «Родина» объявил в своём телеграм-канале о переходе бывшего защитника кипрского «Пафоса» и сборной Бразилии Марсиньо. Крайний защитник стал третьим бразильцем в нынешнем составе московского клуба.

В октябре 2019 года Марсиньо вызывался на товарищеские матчи с Нигерией и Сенегалом за основную сборную Бразилии.

27-летний Марсиньо является воспитанником футбольного клуба «Ботафого», за который он дебютировал в профессиональном футболе. Также бразилец выступал за клубы «Атлетико Паранаэнсе», «Баия», и «Америка Минейро». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 500 тыс.

Московская «Родина» после 20 сыгранных туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона занимает седьмое место в турнирной таблице.