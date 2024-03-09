Хави: с «Наполи» будет другая игра, нежели с «Мальоркой»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» после игры 28-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0).

«Во вторник будет совсем другая игра. У «Наполи» не будет защиты из пяти человек, как у «Мальорки». Они несопоставимы, это другой этап, но команда сейчас показывает очень конкурентоспособный футбол. Мы готовы соревноваться во вторник. Команда обрела форму и выглядит выдающимся образом. Теперь у нас больше баланса, а в Лиге чемпионов за каждый пропущенный гол приходится дорого платить», — приводит слова Хави официальный сайт «Барселоны».

Напомним, первый матч 1/8 финала ЛЧ с итальянской командой завершился ничьей — 1:1.

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После 28 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 61 очко и на данный момент занимает второе место, однако у «Жироны» (59 очков) есть матч в запасе. Ответная игра с «Наполи» состоится в столице Каталонии 12 марта, начало в 23:00 мск.

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