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Марсиньо заявил о стремлении «Родины» выйти в РПЛ

Марсиньо заявил о стремлении «Родины» выйти в РПЛ
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Бразильский новичок «Родины» Марсиньо высказался об амбициях своей команды выйти в Российскую Премьер-Лигу.

«ФНЛ я знаю не очень хорошо, но зато знаю нашу команду. В это трансферное окно пришло много новичков. Мы прекрасно понимаем, какая задача стоит перед нами. Думаю, проблем выполнить её не будет. Но надо идти от игры к игре. На сборах мы играли с ЦСКА, “Ростовом”, “Краснодаром” и “Пари НН”. Это было важно для нас, чтобы укрепить уверенность. Самое важное — выйти в РПЛ. Но для меня также важно много играть и совершать результативные действия на пользу команде», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 21 тура «Родина» занимает седьмое место в Первой лиге с 31 очком. Лидируют в чемпионате «Химки» (39 очков).

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