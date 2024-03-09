Новичок «Родины» Марсиньо: я не боялся ехать в Россию

Бразильский новичок «Родины» Марсиньо рассказал, были ли у него опасения перед переездом в Россию.

«Я общался с Келлвеном, потому что совсем недавно мы играли вместе в “Атлетико Паранаэнсе”. Он всё мне рассказал — какой хороший город, атмосфера, давал советы. Но и до этого я не боялся сюда ехать. Думаю, всё, что говорят сейчас плохое о России, это всё не так», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марсиньо перешёл в «Родину» из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс. В нынешнем сезоне бразилец не провёл ещё ни одного матча за новую команду.