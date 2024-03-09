Игрок «Родины» Марсиньо оценил свои шансы попасть в сборную Бразилии

Бразильский новичок «Родины» Марсиньо оценил свои шансы попасть в сборную Бразилии из чемпионата России.

«Надо понимать, в каком я состоянии. На данный момент не вижу себя в сборной Бразилии. В ближайшее время, думаю, это невозможно. Но это жизнь, всё бывает», — сказал Марсиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Марсиньо перешёл в «Родину» из кипрского «Пафоса» в феврале 2024 года в статусе свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в € 500 тыс. В нынешнем сезоне бразилец не провёл ещё ни одного матча за новую команду.

После 21 тура «Родина» занимает седьмое место в Первой лиге с 31 очком. Лидируют в чемпионате «Химки» (39 очков).