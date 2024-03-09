Гришин: хорошо, что в ЦСКА есть конкуренция, все должны играть, чтобы не выпасть из ритма

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о комплектации нынешнего состава красно-синих.

«Сложно судить игру Файзуллаева по двум матчам. Надо, чтобы отыграл хотя бы пять игр. Он может сыграть одну хорошо, а потом две провалить, или наоборот.

Давила должен много играть, его купили за большие деньги, поэтому он должен показывать свой уровень. А так все позиции в ЦСКА дублированы, это хорошо. Если выпадает один игрок, другой выходит и без потери заменяет его. Хорошо, что в команде есть конкуренция, потому что будут травмы и дисквалификация, и поэтому все должны получать игровое время, чтобы не выпасть из ритма», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.