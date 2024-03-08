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Александр Гришин: Виллиан Роша – лидер и основополагающий игрок ЦСКА

Александр Гришин: Виллиан Роша – лидер и основополагающий игрок ЦСКА
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Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о бразильском защитнике армейцев Виллиане Роши.

«Всегда говорили, что Роша – это лидер ЦСКА. Команда играет от обороны и свой гол всегда забивает. Роша основополагающий игрок ЦСКА и хорошо, что такой футболист есть у команды. Конечно, он будет лучшим игроком матча, он забил два мяча, и команда не пропустила», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сегодня, 8 марта, ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счётом 2:0 в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Оба мяча на свой счёт записал Виллиан Роша. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 17 матчах в РПЛ. Помимо двух голов, он отметился одной результативной передачей.

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