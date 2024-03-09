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Иван Ракитич рассказал, в чём заключается разница между нынешними «Барселоной» и «Реалом»

Иван Ракитич рассказал, в чём заключается разница между нынешними «Барселоной» и «Реалом»
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Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич, ныне выступающий за саудовский «Аль-Шабаб», поделился мнением о том, в чём заключается отличие нынешней «Барселоны» от мадридского «Реала».

«Принципиальная разница заключается в том, что «Реалу» удалось плавно произвести смену поколений, сохранив ветеранов. В этом отношении «Барса» двигалась слишком стремительно. Я убеждён, что Педри, Гави и другие — будущее клуба. Но помощь игроков постарше не помешала бы им. Думаю, что Беллингем, Камавинга и другие получают существенную пользу от ветеранов», — приводит слова Ракитича Marca.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, Ракитич выступал за «Барселону» с 2014 по 2020 год. За этот период хорватский футболист принял участие в 310 матчах во всех турнирах, в которых отметился 35 голами и 42 результативными передачами.

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