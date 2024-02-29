Игрок «Аль-Шабаба» Ракитич: чемпионат Саудовской Аравии уже превзошёл мои ожидания

Центральный полузащитник «Аль-Шабаба» Иван Ракитич (на фото справа), перешедший в этот клуб из «Севильи» в минувшем январе, поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии.

«Я очень рад быть здесь, и мои ожидания уже превзойдены. Всегда хотел добиваться больших успехов в спорте и в футболе. Думаю, что иностранцы могут сделать многое для развития этой лиги. Мы крайне уверены в своей работе, и я лично убеждён в том, что нас ждёт положительный результат», — приводит слова Ракитича AS.

Напомним, после 21 тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» набрал 24 очка и на текущий момент занимает 11-е место.

В нынешнем сезоне Ракитич принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.