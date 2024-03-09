«Локомотив» разгромил «Рубин» в своём первом матче в женской Суперлиге в сезоне-2024

Завершился матч 1-го тура женской Суперлиги между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Ксенией Горячевой из Рязани. Хозяева одержали победу со счётом 3:0.

Первый мяч был забит на 18-й минуте, когда железнодорожницы вышли вперёд благодаря автоголу нападающей «Рубина» Полины Долматовой. На 36-й минуте китайская полузащитница «Локомотива» Юэ Люй увеличила преимущество своей команды с передачи Виктории Шкоды. На 62-й минуте защитница Анна Козюпа довела счёт до разгромного.

В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте и завоевал бронзовые медали. «Рубин» завершил сезон-2023 на предпоследней позиции.