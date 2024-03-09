«Зенит» обошёл «Краснодар» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей.
Последний раз «Зенит» забирался на первую строчку таблицы после 16-го тура нынешнего сезона. Отрыв санкт-петербургской команды от «Краснодара» в данный момент составляет одно очко. Коллективы провели одинаковое количество встреч.
Напомним, сегодняшняя игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
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