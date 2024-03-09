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«Зенит» обошёл «Краснодар» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ

«Зенит» обошёл «Краснодар» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей.

Последний раз «Зенит» забирался на первую строчку таблицы после 16-го тура нынешнего сезона. Отрыв санкт-петербургской команды от «Краснодара» в данный момент составляет одно очко. Коллективы провели одинаковое количество встреч.

Напомним, сегодняшняя игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    
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