«Зенит» обошёл «Краснодар» и вернулся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ

Сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей.

Последний раз «Зенит» забирался на первую строчку таблицы после 16-го тура нынешнего сезона. Отрыв санкт-петербургской команды от «Краснодара» в данный момент составляет одно очко. Коллективы провели одинаковое количество встреч.

Напомним, сегодняшняя игра прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.