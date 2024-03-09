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«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 1-го тура женской Суперлиги

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче 1-го тура женской Суперлиги
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 1-го тура женской Суперлиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Россия - Суперлига (ж) . 1-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Спартак (ж)
Москва
1:0 Гживиньска – 4'    
Удаления: нет / Фёдорова – 90+1'

Единственный гол в матче на свой счёт записала польская полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска, точно пробив головой на четвёртой минуте игры.

Отметим, что для женской команды красно-белых этот матч является дебютным в Суперлиге. Команда проведёт свой первый сезон в высшем дивизионе.

Напомним, триумфатором прошлого сезона женской Суперлиги стал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА. Бронзовые медали достались футболисткам столичного «Локомотива». Сезон-2024 завершится 16 ноября.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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