Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Динамо» уверенно обыграло «Ахмат» и сократило отставание от первого места до двух очков

«Динамо» уверенно обыграло «Ахмат» и сократило отставание от первого места до двух очков
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

Первый гол в матче был забит на 39-й минуте. Отличился полузащитник «Динамо» Луис Чавес. Мексиканец неотразимо пробил из-за пределов штрафной. Второй мяч на 62-й минуте на свой счёт записал нападающий Константин Тюкавин. Отметим, что «Ахмат» играл вдесятером после удаления Евгения Харина на 45+1-й минуте.

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. «Ахмат» с 20 очками находится на 12-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Эксклюзив
Константин Тюкавин: нельзя сравнивать нынешнее «Динамо» с командой Шварца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android