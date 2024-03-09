Тен Хаг является кандидатом на пост главного тренера «Аякса» — Mirror

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является одним из кандидатов на аналогичный пост в амстердамском «Аяксе». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, новому исполнительному директору голландского клуба Алексу Крузу было поручено найти замену нынешнему тренеру «Аякса» Джону вант Схипу по окончании сезона.

Помощник Юргена Клоппа Пеп Линдерс рассматривается как наиболее оптимальный вариант, учитывая, что он покинет «Ливерпуль» в конце сезона вместе с немцем и у него есть амбиции занять пост главного тренера. Однако сообщается, что «Аякс» также думает о возвращении в клуб Эрика тен Хага.

Напомним, тен Хаг ранее тренировал «Аякс» с декабря 2017 года по июнь 2022 года и привёл клуб к трём подряд чемпионским титулам в Нидерландах (2018/2019, 2020/2021, 2021/2022), а также выиграл два Кубка Нидерландов (2018/2019, 2020/2021) и Суперкубок Нидерландов (2019).