Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг является кандидатом на пост главного тренера «Аякса» — Mirror

Тен Хаг является кандидатом на пост главного тренера «Аякса» — Mirror
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является одним из кандидатов на аналогичный пост в амстердамском «Аяксе». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, новому исполнительному директору голландского клуба Алексу Крузу было поручено найти замену нынешнему тренеру «Аякса» Джону вант Схипу по окончании сезона.

Помощник Юргена Клоппа Пеп Линдерс рассматривается как наиболее оптимальный вариант, учитывая, что он покинет «Ливерпуль» в конце сезона вместе с немцем и у него есть амбиции занять пост главного тренера. Однако сообщается, что «Аякс» также думает о возвращении в клуб Эрика тен Хага.

Напомним, тен Хаг ранее тренировал «Аякс» с декабря 2017 года по июнь 2022 года и привёл клуб к трём подряд чемпионским титулам в Нидерландах (2018/2019, 2020/2021, 2021/2022), а также выиграл два Кубка Нидерландов (2018/2019, 2020/2021) и Суперкубок Нидерландов (2019).

Материалы по теме
Тен Хаг: мой процент побед в «Юнайтед»? Он был бы выше, если бы игроки не травмировались
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android