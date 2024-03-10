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Станислав Черчесов: надеюсь, «Ахмат» не вылетит из РПЛ

Станислав Черчесов: надеюсь, «Ахмат» не вылетит из РПЛ
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Бывший главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выразил надежду, что его бывшая команда не покинет Российскую Премьер-Лигу по окончании нынешнего сезона.

«Надеюсь, «Ахмат» не вылетит из РПЛ. В матче с «Динамо» они выглядели командно, но нужно использовать свои возможности», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 20 очков и на текущий момент занимает 12-е место. В следующем туре грозненский клуб сыграет с «Рубином». Данное противостояние произойдёт 30 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Черчесов занимал пост главного тренера «Ахмата» с 2011 по 2013 год.

На текущий момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит» (40 очков).

Турнирная таблица РПЛ
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