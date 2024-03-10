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Черчесов — о Промесе: ни один игрок или тренер не могут стоять выше клуба

Черчесов — о Промесе: ни один игрок или тренер не могут стоять выше клуба
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Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о деле нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Я всегда говорю одно и то же: нет ни тренера, ни игрока, который стоит выше клуба. Поэтому в случае с Промесом то же самое. «Спартак» сыграл же без него с «Зенитом». Понятно, что это сильный игрок, но есть законы, которые никому не позволено нарушать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.

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