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Мохамед Салах пропустит матчи сборной Египта в конце марта — The Guardian

Мохамед Салах пропустит матчи сборной Египта в конце марта — The Guardian
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах был исключён из состава сборной Египта на предстоящий товарищеский турнир во время международного перерыва в конце марта. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее египетская футбольная ассоциация отклонила просьбу «Ливерпуля» освободить своего капитана от участия в турнире в Абу-Даби, где в пятницу, 22 марта 2024 года, национальная команда Египта встретится со сборной Новой Зеландии и, возможно, со сборной Туниса или сборной Хорватии в дальнейшем.

Напомним, во время выступления за сборную Египта на Кубке африканских наций Мохамед Салах получил травму подколенного сухожилия, а потом травмировался ещё раз во время выхода на замену в матче 25-го тура АПЛ с «Брентфордом» после возвращения.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В нынешнем сезоне игрок провёл за мерсисайдцев 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

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