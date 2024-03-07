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Вингер «Ливерпуля» Салах успеет восстановиться к матчу с «Ман Сити» в АПЛ

Вингер «Ливерпуля» Салах успеет восстановиться к матчу с «Ман Сити» в АПЛ
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к полному восстановлению от травмы. Египтянин может принять участие в центральном матче 28-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
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«Мохамед тренируется с нами уже несколько дней. Здорово, что он вернулся. В другой ситуации футболист не попал бы в заявку команды после такого повреждения, но сейчас в этом есть смысл. Мы должны быть осторожными, но стартовал суперинтенсивный отрезок сезона. Нам нужны все. Посмотрим, как долго он сможет находиться на поле», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, начиная с 18 января, Салах принял участие только в одном официальном матче из-за травмы бедра. Вингер получил повреждение во время выступления за сборную Египта на Кубке африканских наций.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2018 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за мерсисайдцев 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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