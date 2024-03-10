«Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» и приблизился к зоне Лиги чемпионов

Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Гостям удалось разгромить своего соперника со счётом 4:0.

В первом тайме командам не удалось отметиться забитыми мячами. В самом начале второй половины игры «Тоттенхэм» забил дважды благодаря усилиям Джеймса Мэддисона и Бреннана Джонсона. В компенсированное время ещё по голу на свой счёт записали Сон Хын Мин и Тимо Вернер — 4:0.

«Астон Вилла» продолжает располагаться на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков после 28 туров. «Тоттенхэм», в свою очередь, занимает пятое место. В активе у подопечных Ангелоса Постекоглу 53 очка, заработанных за 27 матчей.