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«Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» и приблизился к зоне Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» разгромил «Астон Виллу» и приблизился к зоне Лиги чемпионов
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Завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск. Гостям удалось разгромить своего соперника со счётом 4:0.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 4
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Мэддисон – 50'     0:2 Джонсон – 53'     0:3 Мин – 90+1'     0:4 Вернер – 90+4'    
Удаления: Макгинн – 65' / нет

В первом тайме командам не удалось отметиться забитыми мячами. В самом начале второй половины игры «Тоттенхэм» забил дважды благодаря усилиям Джеймса Мэддисона и Бреннана Джонсона. В компенсированное время ещё по голу на свой счёт записали Сон Хын Мин и Тимо Вернер — 4:0.

«Астон Вилла» продолжает располагаться на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков после 28 туров. «Тоттенхэм», в свою очередь, занимает пятое место. В активе у подопечных Ангелоса Постекоглу 53 очка, заработанных за 27 матчей.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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