«Локомотив» не смог обыграть «Сочи» в ярком матче 20-го тура РПЛ

10 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

На второй минуте счёт в матче открыл игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На четвёртой минуте встречи равновесие на табло установил полузащитник гостей Артур Юсупов. Перед перерывом, на 42-й минуте, Максим Глушенков вновь позволил железнодорожникам выйти вперёд. На 51-й минуте южане снова сравняли счёт усилиями Марсело Алвеса.

Отметим, что Сергей Чебан показал две красные карточки в этом матче. На 53-й минуте он удалил полузащитника железнодорожников Артёма Карпукаса за две жёлтые, а на 75-й игрока южан Серхио Кордову. Причём удаление Кордовы оказалось историческим, так как впервые в РПЛ судья озвучил решение после вмешательства VAR на весь стадион.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.