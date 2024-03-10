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Локомотив — Сочи 2:2, результат матча 20-го тура РПЛ 10 марта

«Локомотив» не смог обыграть «Сочи» в ярком матче 20-го тура РПЛ
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10 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Локомотив» и «Сочи». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Жемалетдинов – 2'     1:1 Юсупов – 4'     2:1 Глушенков – 42'     2:2 Алвес – 51'    
Удаления: Карпукас – 52' / Кордова – 75'

На второй минуте счёт в матче открыл игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов. На четвёртой минуте встречи равновесие на табло установил полузащитник гостей Артур Юсупов. Перед перерывом, на 42-й минуте, Максим Глушенков вновь позволил железнодорожникам выйти вперёд. На 51-й минуте южане снова сравняли счёт усилиями Марсело Алвеса.

Отметим, что Сергей Чебан показал две красные карточки в этом матче. На 53-й минуте он удалил полузащитника железнодорожников Артёма Карпукаса за две жёлтые, а на 75-й игрока южан Серхио Кордову. Причём удаление Кордовы оказалось историческим, так как впервые в РПЛ судья озвучил решение после вмешательства VAR на весь стадион.

После 20 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 32 очка и занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей РПЛ «Сочи» заработал 13 очков и расположился на 16-й строчке.

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