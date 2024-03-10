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Ливерпуль — Манчестер Сити 1:1, результат матча 28-го тура АПЛ 10 марта

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в центральном матче 28-го тура АПЛ
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Сегодня, 10 марта, состоялся матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Матч начался в 18:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра закончилась ничейным результатом — 1:1.

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 18:45 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Стоунз – 23'     1:1 Мак Аллистер – 50'    

Гости открыли счёт в матче на 24-й минуте. В их составе отличился защитник Джон Стоунз. Хозяева сравняли счёт на 50-й минуте. В их составе с пенальти забил Алексис Мак Аллистер.

После 28 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ «Манчестер Сити» заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.

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