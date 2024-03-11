«Интер Майами» без Месси проиграл «Монреалю», потерпев первое поражение в сезоне

Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Клёб де Фут Монреаль». Встреча прошла в Форт-Лодердейле и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Фернандо Альварес, Матиас Кокаро и Ибрахим Сунуси.

В составе «Интер Майами» отличились Леонардо Кампана и Жорди Альба. Аргентинский нападающий Лионель Месси не вошёл в заявку на этот матч. Форвард Луис Суарес начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 77-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Таким образом, «Интер Майами» потерпел первое поражение в сезоне. Ранее команда одержала две победы и один матч завершила ничьей.

«Монреаль», в свою очередь, продлил беспроигрышную серию до трёх матчей (две победы и ничья).