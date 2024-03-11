«Интер Майами» без Месси проиграл «Монреалю», потерпев первое поражение в сезоне
Поделиться
Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Клёб де Фут Монреаль». Встреча прошла в Форт-Лодердейле и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
США - Major League Soccer . МЛС
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
0:1 Альварес – 13' 1:1 Кампана – 71' 1:2 Coccaro – 75' 1:3 Сунуси – 78' 2:3 Альба – 80'
В составе победителей забивали Фернандо Альварес, Матиас Кокаро и Ибрахим Сунуси.
В составе «Интер Майами» отличились Леонардо Кампана и Жорди Альба. Аргентинский нападающий Лионель Месси не вошёл в заявку на этот матч. Форвард Луис Суарес начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 77-й минуте, не отметившись результативными действиями.
Таким образом, «Интер Майами» потерпел первое поражение в сезоне. Ранее команда одержала две победы и один матч завершила ничьей.
«Монреаль», в свою очередь, продлил беспроигрышную серию до трёх матчей (две победы и ничья).
Комментарии
- 11 марта 2024
-
03:04
-
02:50
-
02:33
-
02:09
-
01:57
-
01:10
-
01:10
-
01:06
-
00:56
-
00:48
-
00:47
-
00:46
-
00:40
-
00:26
-
00:19
-
00:08
-
00:07
-
00:03
- 10 марта 2024
-
23:53
-
23:51
-
23:48
-
23:37
-
23:32
-
23:26
-
23:18
-
23:10
-
23:06
-
22:52
-
22:45
-
22:37
-
22:26
-
22:25
-
22:25
-
22:22
-
22:19