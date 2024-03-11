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Интер Майами – Монреаль 2:3, как сыграли, кто победил, результат матча МЛС 11 марта

«Интер Майами» без Месси проиграл «Монреалю», потерпев первое поражение в сезоне
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Завершился матч МЛС, в котором «Интер Майами» принимал «Клёб де Фут Монреаль». Встреча прошла в Форт-Лодердейле и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

США - Major League Soccer . МЛС
11 марта 2024, понедельник. 00:00 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 3
Клёб де Фут Монреаль
Монреаль
0:1 Альварес – 13'     1:1 Кампана – 71'     1:2 Coccaro – 75'     1:3 Сунуси – 78'     2:3 Альба – 80'    

В составе победителей забивали Фернандо Альварес, Матиас Кокаро и Ибрахим Сунуси.

В составе «Интер Майами» отличились Леонардо Кампана и Жорди Альба. Аргентинский нападающий Лионель Месси не вошёл в заявку на этот матч. Форвард Луис Суарес начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 77-й минуте, не отметившись результативными действиями.

Таким образом, «Интер Майами» потерпел первое поражение в сезоне. Ранее команда одержала две победы и один матч завершила ничьей.

«Монреаль», в свою очередь, продлил беспроигрышную серию до трёх матчей (две победы и ничья).

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