Почеттино отреагировал на информацию о возможном назначении Хау на пост тренера «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что наставник «Ньюкасла» Эдди Хау может стать его сменщиком в лондонском клубе.

«Я надеюсь, фанаты «Челси» однажды будут поддерживать меня так же, как болельщики «Ньюкасла» поддерживают Хау. Я говорю это потому, что сейчас я здесь. Именно я являюсь тренером «Челси» и хочу побеждать не меньше фанатов», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, Почеттино занял пост главного тренера «Челси» минувшим летом. После 26 туров чемпионата Англии «синие» набрали 36 очков и на текущий момент занимают 11-е место. При руководстве Почеттино «Челси» вышел в финал Кубка лиги, однако уступил в нём «Ливерпулю» со счётом 0:1.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: