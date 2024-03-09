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«Ньюкасл» выкупит арендованного у «Челси» защитника Льюиса Холла — журналист Романо

«Ньюкасл» выкупит арендованного у «Челси» защитника Льюиса Холла — журналист Романо
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В скором времени «Ньюкасл» выкупит у «Челси» 19-летнего левого защитника Льюиса Холла, который с начала нынешнего сезона выступает за «сорок» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Челси» не сомневаются, что им удастся выручить £ 30 млн (€ 35 млн) с трансфера Холла. «Ньюкасл» рассматривает 19-летнего англичанина как футболиста, способного помогать клубу на протяжении многих лет.

Напомним, в нынешнем сезоне Холл принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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