Игрок «Сочи» Макарчук отреагировал на слухи о возможном переходе в «Зенит» зимой

Защитник «Сочи» и сборной России Артём Макарчук отреагировал на слухи о своём возможном переходе в санкт-петербурсгкий «Зенит» в прошедшее зимнее трансферное окно.

«Об интересе «Зенита», как и вы, читал в новостях. Никто не связывался», — сказал Макарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Макарчук принял участие в 21 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

После 20 сыгранных туров «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 13 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (40).