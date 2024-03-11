«Игроки могут поговорить с Боули». Почеттино — о призывах фанатов «Челси» вернуть Моуринью

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отреагировал на призывы болельщиков «синих» вернуть в клуб португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Я уважаю Жозе. Он мой друг и он был замечательным для этого клуба. Обстоятельства есть обстоятельства. Мы должны продолжать наступать, верить в себя и принимать всё то, что исходит от болельщиков. Конечно, я уважаю болельщиков.

Вам нужно спросить у игроков. Если игроки считают, что с другим тренером у них будет лучше получаться, я первый скажу: «Эй, они могут пойти и поговорить с владельцем и спортивным директором».

Но разве вы видите, что я переживаю по этому поводу? Нет. Послушайте, разве отношение — это проблема? Нет. Они (игроки) достаточно умны. Вы можете видеть по их поведению и всему остальному, что они с нами. Нет никаких сомнений. Я приехал сюда, потому что знал, что будет тяжело, но также знал, что нам понадобится время и вера», — приводит слова Почеттино Chelsea News.