Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение футболистов «Спартака» и «Факела»

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение футболистов «Спартака» и «Факела»
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит неподобающее поведение футболистов «Спартака» и «Факела» в очном матче в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, воронежцы одержали победу со счётом 2:0.

«Спартак» — «Факел» — выход за пределы техзоны Абаскаля и Ташуева, а также задержка выхода команды «Факел» из раздевалки перед началом матча на две минуты 30 секунд. Также рассмотрим неподобающее поведение футболистов обеих команд, поскольку в каждой команде по шесть предупреждений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
В КДК РФС рассказали, какие эпизоды 20-го тура РПЛ рассмотрят на заседании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android