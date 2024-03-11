КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение футболистов «Спартака» и «Факела»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет рассмотрит неподобающее поведение футболистов «Спартака» и «Факела» в очном матче в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, воронежцы одержали победу со счётом 2:0.

«Спартак» — «Факел» — выход за пределы техзоны Абаскаля и Ташуева, а также задержка выхода команды «Факел» из раздевалки перед началом матча на две минуты 30 секунд. Также рассмотрим неподобающее поведение футболистов обеих команд, поскольку в каждой команде по шесть предупреждений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На данный момент московский «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. Воронежский «Факел» располагается на 11-й позиции с 25 очками после аналогичного количества встреч.