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В КДК РФС рассказали, какие эпизоды 20-го тура РПЛ рассмотрят на заседании

В КДК РФС рассказали, какие эпизоды 20-го тура РПЛ рассмотрят на заседании
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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие эпизоды из матчей 20-го тура РПЛ будут вынесены на рассмотрение комитета.

«Ростов» — «Краснодар» — выход за пределы техзоны Карпина и Ивича. «Рубин» — «Пари НН» — выход за пределы техзоны Рахимова и Юрана. «Динамо» — «Ахмат» — на четвёртой минуте два болельщика «Динамо» выбежали на футбольное поле. Также у «Динамо» задержка выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма. У «Ахмата» задержка выхода команды из раздевалки на три минуты 30 секунд, а также перед началом второго тайма на две минуты», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» (40). На втором месте расположился «Краснодар» (39). Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

Турнирная таблица РПЛ
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