Почеттино: болельщики не будут любить другого тренера «Челси» больше, чем меня

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о критике команды со стороны болельщиков лондонского клуба.

«Сегодня это другой проект. Это другой «Челси». Если вы собираетесь судить нас, анализируя ситуацию и сравнивая её с прошлым «Челси», то, конечно, никто не добьётся успеха. Болельщики не будут любить другого тренера больше (чем меня). Это новый проект, и люди должны это понять.

Собираюсь ли я уйти с поста тренера «Челси»? Нет, нет, нет. Почему? Никогда», — приводит слова Почеттино Chelsea News.

На данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров. «Синие» принимали участие в финале Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» в драматичном матче (0:1).