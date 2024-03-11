Червиченко: чем Черчесов для «Спартака» лучше Карпина или Юрана?

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера красно-белых.

«Не знаю, что будет, приди в «Спартак» Черчесов. Один раз пробовали, но ничего особенного в России он не добился. А вот динамовские истории с агентами, игроками присутствовали. Работа Черчесова в «Спартаке» пойдёт на благо ему и его агенту. Половина состава «Спартака» пойдёт на выход, потом кто-то придёт и тоже никому будет не нужен.

Чем Черчесов лучше того же Карпина? Юран показывал хорошую работу в «Химках» и сейчас в «Пари НН», тоже спартаковский. Почему не он? У Станислава Черчесова хорошее реноме, но в западных клубах. А в России он ничего не добился. Когда брал серебро со «Спартаком», там и тренер не очень нужен был. Специально заряженные люди начинают эту тему раздувать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.