Дюков заявил, что РФС готов помочь в создании российского футбольного симулятора

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация готова помочь в создании отечественного футбольного симулятора. По его мнению, российский футбольный симулятор нужен местному населению. Ранее экс-футболист сборной России предложил создать российский футбольный симулятор президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства положительно отреагировал на эту идею

«Может ли РФС помочь в этом плане? Такой симулятор нужен. Так как Российский футбольный союз отвечает и за интерактивный футбол, то мы поддерживаем этот проект. Но мы не являемся IT-компанией, мы скорее можем дать экспертизу. Если мы сможем чем-то помочь, то, конечно, поможем», — приводит слова Александра Дюкова интернет-портал «РБ Спорт».