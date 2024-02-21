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Путин отреагировал на предложение Аршавина создать аналог FIFA

Путин отреагировал на предложение Аршавина создать аналог FIFA
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Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина создать аналог компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).

«Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную команду, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», — приводит слова Аршавина журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем [Миллером]», — ответил Путин.

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