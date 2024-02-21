Путин отреагировал на предложение Аршавина создать аналог FIFA

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина создать аналог компьютерного симулятора FIFA (ныне EA FC).

«Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную команду, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет. Я считаю, что это сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас много сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире», — приводит слова Аршавина журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем [Миллером]», — ответил Путин.