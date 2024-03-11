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Червиченко: зачем Ивичу «Спартак»? Это бред и сектантство

Червиченко: зачем Ивичу «Спартак»? Это бред и сектантство
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении наставника «Краснодара» Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых.

«Информация об Ивиче в «Спартаке» — бред собачий. Человек прекрасно себя чувствует в «Краснодаре», идёт в лидерах, борется за чемпионство. Нахрена ему этот «Спартак»? Чтобы потратить в три раза больше нервных клеток? Это какое-то сектантство. Почему тренер должен идти в команду с шестого места из «Краснодара», где всё великолепно? Бред», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появлялись новости о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Краснодар» под руководством Ивича занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» (40) на одно очко. «Спартак» (31) находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России.

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