Салихова: крутая атмосфера в «Краснодаре», когда тренера второй раз предлагают «Спартаку»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о возможном назначении на пост главного тренера красно-белых наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Крутая атмосфера в клубе Галицкого, когда действующего тренера «Краснодара» уже второй раз предлагают «Спартаку». Ивич не до конца подходит «Спартаку» по стилю, мы его рассматривали после увольнения из «Уотфорда». Надо уговаривать Руя вернуться, закидав деньгами. Болельщики должны закрыть этот гештальт!» — приводит слова Салиховой Metaratings.

На данный момент «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. При этом по итогам двух туров после зимней паузы в активе красно-белых лишь одно очко — они сыграли вничью с «Зенитом» (0:0) и уступили «Факелу» (0:2).

«Краснодар» под руководством Ивича занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» (40) на одно очко.