Галлас: не подписав Роналду, «Челси» совершил ошибку, у Криштиану менталитет победителя

Бывший защитник сборной Франции Вильям Галлас высказался о сорвавшемся переходе португальского форварда Криштиану Роналду в лондонский «Челси». Напомним, летом 2022 года новый совладелец «аристократов» Тодд Боули хотел приобрести звёздного атакующего игрока, выступавшего на тот момент за «Манчестер Юнайтед». Однако позже лондонцы решили не покупать Роналду.

«Челси» совершил ошибку, не подписав Роналду. Он был доступен, и «Челси» для него стал бы хорошим вариантом.

Все знают, насколько важен Криштиану может быть в раздевалке. Он привносит менталитет победителя, и это могло бы пойти команде на пользу. Со стороны «Челси» это была ошибка», — приводит слова Галласа Goal.

Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента в конце декабря 2022 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «Аль-Наср» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.