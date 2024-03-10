Роналду: я счастлив в Саудовской Аравии, у «Аль-Насра» есть шансы во всех турнирах

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями от выступления в чемпионате Саудовской Аравии.

«Я счастлив в Саудовской Аравии, абсолютно счастлив. Счастлив выступать за «Аль-Наср». Текущий сезон для нашей команды можно оценивать позитивно, потому что мы до сих пор сохраняем шансы на победу во всех турнирах», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл за «Аль-Наср» 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 11 результативными передачами. Контракт нападающего с саудовским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

На данный момент «Аль-Наср» занимает второе место в чемпионате Саудовской Аравии. Команда Роналду отстаёт от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.