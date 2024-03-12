Червиченко: если Абаскаля поменяют, то на португальца — «Спартак» взял за образец «Зенит»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможной смене главного тренера в стане красно-белых.

«То, что португальцы будут запиливать ситуацию под себя, было абсолютно понятно даже ребёнку, который первый раз пришёл на стадион. Все эти слухи про Ивича, Черчесова и так далее — это всё для публики от корреспондентов, которые пытаются быть первыми и несут всякую бредятину. Наверное, португальский вектор будет всё ярче просматриваться.

Если и поменяют Абаскаля, то на португальца. Всё логично — акцент на Португалию и Бразилию. Что касается опасений, что получится как с Цорном и немцами в «Локомотиве», то у Цорна была, на мой взгляд, бригада аферистов, которая просто расчехляла «Локомотив» на деньги. Здесь более футбольные люди, попробуют что-то сделать. Может и получиться.

Думаю, сейчас взят за образец «Зенит» с огромной бригадой бразильцев, причём не очень дорогих, но качественных. А португальцы являются основными проводниками бразильцев на европейский рынок. Мне кажется, в «Спартаке» решили немного ближе подобраться к источнику.

Мысль неплохая, но посмотрим, насколько она сработает. Португальского тренера в «Спартаке» ещё не было, но надо же всю Европу перебрать сначала. Потом пойдём по Латинской Америке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.