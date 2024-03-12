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Ловчев назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Спартака»

Ловчев назвал двух главных кандидатов на пост тренера «Спартака»
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что на тренерском мостике красно-белых должен быть российский специалист. По его мнению, существуют две основные кандидатуры на пост главного тренера красно-белых — Станислав Черчесов и Валерий Карпин. По мнению Ловчева, только эти специалисты могли бы потянуть уровень задач «Спартака».

«Каким должен быть идеальный тренер? Наверное, всё‑таки российский. Все чихвостят Сашку Мостового. А что он такого сказал? «Я играл в Испании и не знаю тренера Абаскаля». Человек приехал, такое ощущение, что учится на «Спартаке».

Нужен какой‑то российский тренер, который хорошо понимает (российский футбол). Это две кандидатуры — Черчесов или Карпин. Два тренера, которые могли бы всё потянуть», — сказал Ловчев эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появились слухи, что «Спартак» принял решение об отставке Гильермо Абаскаля.

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