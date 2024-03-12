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Чанов: Торопу можно довериться в матче с «Ростовом», ЦСКА надо думать и о будущем

Чанов: Торопу можно довериться в матче с «Ростовом», ЦСКА надо думать и о будущем
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Ростовом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
12 марта 2024, вторник. 20:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первые матчи ЦСКА после возобновления чемпионата прошли хорошо, у «Ростова» — прекрасно. Возможно, мы увидим вторые составы команд. Будет понятнее, когда узнаем решения тренеров. Но для каждой из команд соперник серьёзный, да и стадия Кубка уже высокая. Мы ещё не знаем приоритет турниров у команд.

Если говорить о вратарской линии ЦСКА, то я не разговаривал ни с кем на эту тему, поэтому ещё сам не знаю, кто окажется в воротах. Но мне кажется, что будет Тороп. Видно, что в Кубке ему отдаётся предпочтение. Владиславу можно довериться в таких матчах, потому что нужно думать и о будущем. А где ещё обыгрываться, как не в официальных матчах», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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