Чанов: Торопу можно довериться в матче с «Ростовом», ЦСКА надо думать и о будущем

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и «Ростовом».

«Первые матчи ЦСКА после возобновления чемпионата прошли хорошо, у «Ростова» — прекрасно. Возможно, мы увидим вторые составы команд. Будет понятнее, когда узнаем решения тренеров. Но для каждой из команд соперник серьёзный, да и стадия Кубка уже высокая. Мы ещё не знаем приоритет турниров у команд.

Если говорить о вратарской линии ЦСКА, то я не разговаривал ни с кем на эту тему, поэтому ещё сам не знаю, кто окажется в воротах. Но мне кажется, что будет Тороп. Видно, что в Кубке ему отдаётся предпочтение. Владиславу можно довериться в таких матчах, потому что нужно думать и о будущем. А где ещё обыгрываться, как не в официальных матчах», — сказал Чанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.